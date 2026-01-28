Icon

إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٣ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 187830 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و9617 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

