المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض المعاملات الإجرائية لإنهاء برنامج التخصيص
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 187830 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و9617 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة