Icon

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي Icon صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة Icon اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع Icon إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية Icon 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي Icon ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء  Icon إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٦ مساءً
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 187,830 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و9,617 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقالت الدوريات إنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات حرس الحدود (994)، ورقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم
أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة
السعودية اليوم

أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة...

السعودية اليوم
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة...

السعودية اليوم