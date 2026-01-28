ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 187,830 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و9,617 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وقالت الدوريات إنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات حرس الحدود (994)، ورقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.