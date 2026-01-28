إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 187,830 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و9,617 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقالت الدوريات إنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات حرس الحدود (994)، ورقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.