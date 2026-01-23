Icon

إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ مساءً
إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب (13) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

