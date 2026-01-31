إخلاء طبي لمواطن من الفلبين إلى السعودية 

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم السبت، عن نقل مواطن سعودي من العاصمة مانيلا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع.
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن عملية النقل تمت بمتابعة مستمرة من وزارة الخارجية، وبالتنسيق المشترك مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، لضمان استكمال علاج المواطن داخل أرض الوطن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة الدائم على الوقوف بجانب مواطنيها وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم الصحي لهم أينما كانوا، معربة عن خالص تمنياتها للمواطن بالشفاء العاجل.