إخلاء طبي لمواطن من الفلبين إلى السعودية 

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم السبت، عن نقل مواطن سعودي من العاصمة مانيلا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن عملية النقل تمت بمتابعة مستمرة من وزارة الخارجية، وبالتنسيق المشترك مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، لضمان استكمال علاج المواطن داخل أرض الوطن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة الدائم على الوقوف بجانب مواطنيها وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم الصحي لهم أينما كانوا، معربة عن خالص تمنياتها للمواطن بالشفاء العاجل.