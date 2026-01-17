اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان (34) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي, بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها في منطقة المنية، استفاد منها اللاجئون والمجتمع المستضيف.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.