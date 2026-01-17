إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان (34) مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي, بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها في منطقة المنية، استفاد منها اللاجئون والمجتمع المستضيف.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.