Icon

تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع Icon إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال Icon قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد Icon الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني Icon علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة Icon أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور Icon أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير Icon ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك Icon طرح 17 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره ملياران ومئتان وتسعة وستون مليون ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 410 ملايين ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 338 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 101 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 523 ألف ريال لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 1.420 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2041.

قد يهمّك أيضاً
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال

“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال

إدارة الدين يقفل طرح نوفمبر 2025 من الصكوك المحلية بقيمة 5.832 مليارات ريال

إدارة الدين يقفل طرح نوفمبر 2025 من الصكوك المحلية بقيمة 5.832 مليارات...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد