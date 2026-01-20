إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره ملياران ومئتان وتسعة وستون مليون ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 410 ملايين ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 338 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 101 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 523 ألف ريال لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 1.420 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2041.