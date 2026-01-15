ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف

جسد المزارع والمنتج السعودي سلطان بن محمد الجهني قصة نجاح ملهمة في النسخة الـ19 من مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي تنظمه أمانة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، في قطاع الصناعات التحويلية للزيتون.

واستطاع الجهني خلال مسيرته في المهرجان سنويًا وفي مجال الصناعات التحويلية للزيتون تحقيق جوائز محلية ودولية ومراكز متقدمة، نظير جودة زيت الزيتون.

وأوضح الجهني أنه حصل على المركز الأول في جائزة سمو أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج زيت زيتون في مهرجان الزيتون بالجوف، إضافة إلى 18 جائزة بلاتينية وذهبية على مستوى العالم في 10 دول مختلفة، منها: ميداليات ذهبية في مسابقة أفرو الآسيوية الدولية (AAIOOC) التي أقيمت في عدة مدن مثل الدوحة والرياض، وحصل فيها على لقب “أفضل زيت زيتون بكر ممتاز في العالم”، والميدالية الذهبية في المسابقة الأوروبية الدولية (SIOOC) في العاصمة السويدية ستوكهولم، فضلًا عن جوائز في مسابقات دولية أخرى شملت مدنًا ودولًا رائدة في هذا المجال مثل جنيف، ولندن، وبرلين، وميامي، وكذلك الحضور في تصنيف EVOO Ranking الذي يجسد التواجد ضمن المنصات العالمية التي تصنف أفضل أنواع زيت الزيتون البكر الممتاز حول العالم.

وأبان أنه نجح في ابتكار أكثر من 15 منتجًا تحويليًا من زيت الزيتون وحبّة الزيتون، مفيدًا أن بدايات الفكرة انطلقت من الحاجة إلى التنويع وإيجاد بدائل مبتكرة منها مزيج من زيت الزيتون والعسل والسمح الذي تشتهر به منطقة الجوف مع اللوز، ومتبل الزيتون الذي يعتمد على استبدال الباذنجان بالزيتون، إلى جانب تطوير أكلة البكيلة التراثية بالمنطقة بإضافة زيت الزيتون بدلًا من السمن، مع إضافة المكسرات والعسل.

وعبّر عن طموحه أن تكون منطقة الجوف رائدة في الصناعات التحويلية لزيت الزيتون على مستوى المملكة، وأن تسهم في تصدير هذه الصناعات إلى الدول العربية والعالم.