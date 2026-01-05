Icon

ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 60.92 دولارًا للبرميل

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 60.92 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (17) سنتًا، إلى (60.92) دولارًا للبرميل، مقلصة الخسائر السابقة.

وزاد خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، (‌11) سنتًا إلى (43.57) دولارًا للبرميل.

