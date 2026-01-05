ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 60.92 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (17) سنتًا، إلى (60.92) دولارًا للبرميل، مقلصة الخسائر السابقة.

وزاد خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، (‌11) سنتًا إلى (43.57) دولارًا للبرميل.