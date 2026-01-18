Icon

استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين
المواطن - فريق التحرير

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين، إلى ضرورة الالتزام بآداب التصوير داخل الحرمين الشريفين؛ تعظيماً لشعائر الله واحتراماً لقدسية المكان.

وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن التصوير في الحرمين يتطلب مراعاة عدة ضوابط، أبرزها احترام خصوصية الآخرين، وعدم الانشغال بالتوثيق عن أداء العبادات والخشوع فيها.

وشددت الوزارة على أهمية “استشعار اللحظة بالقلب قبل العدسة”، مؤكدة على ضرورة تجنب السلوكيات التي قد تسبب إزعاجاً للمصلين، مثل الوقوف في الممرات أو عرقلة انسيابية الحركة أثناء التصوير.

