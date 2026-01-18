استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين، إلى ضرورة الالتزام بآداب التصوير داخل الحرمين الشريفين؛ تعظيماً لشعائر الله واحتراماً لقدسية المكان.
وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن التصوير في الحرمين يتطلب مراعاة عدة ضوابط، أبرزها احترام خصوصية الآخرين، وعدم الانشغال بالتوثيق عن أداء العبادات والخشوع فيها.
وشددت الوزارة على أهمية “استشعار اللحظة بالقلب قبل العدسة”، مؤكدة على ضرورة تجنب السلوكيات التي قد تسبب إزعاجاً للمصلين، مثل الوقوف في الممرات أو عرقلة انسيابية الحركة أثناء التصوير.