الأخضر تحت 23 عامًا يستأنف تحضيراته لمواجهة منتخب فيتنام

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
الأخضر تحت 23 عامًا يستأنف تحضيراته لمواجهة منتخب فيتنام
المواطن - فريق التحرير

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء أمس، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن، مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الأخرى الحصة التدريبية بتمارين لياقية، أعقبها مران تكتيكي، ثم اختتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.

ويختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في تمام السابعة من مساء اليوم، تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الاثنين، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.

