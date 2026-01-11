الأخضر تحت 23 عامًا يستأنف تحضيراته لمواجهة منتخب فيتنام

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء أمس، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن، مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الأخرى الحصة التدريبية بتمارين لياقية، أعقبها مران تكتيكي، ثم اختتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.
ويختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في تمام السابعة من مساء اليوم، تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الاثنين، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.