الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل.

وأكد البرنامج في بيان أن الحصص الغذائية قُلصت إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة وأنه بحلول نهاية شهر مارس سيكون قد استُنفذ المخزون الغذائي في السودان، مشيرًا إلى أنه في غياب تمويل إضافي فوري سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع.

وأكد البرنامج الحاجة إلى 700 مليون دولار أمريكي لاستكمال نشاطاته في السودان حتى شهر يونيو المقبل، في حين أن 21 مليونًا في أنحاء السودان يعانون من الجوع الشديد.

وكان تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة أكد نهاية العام الماضي انتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادقلي في جنوب كردفان.
وحذر التقرير من أن المدنيين في عشرين مدينة سودانية أخرى يواجهون ظروفًا تشبه المجاعة، غير أنه من الصعب التحقق من البيانات لصعوبة الحركة وانقطاع الاتصالات.

