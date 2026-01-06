الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، إثر إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى غرامة مقدارها (3,000) ريال.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.