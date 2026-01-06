الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic”
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، إثر إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى غرامة مقدارها (3,000) ريال.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.