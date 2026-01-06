Icon

وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية Icon السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة Icon الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا Icon وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة Icon مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال Icon الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية Icon أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة Icon هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها Icon انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمكان غير مخصص

الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، إثر إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى غرامة مقدارها (3,000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية...

السعودية اليوم