Icon

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة Icon الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب Icon بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي Icon السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ Icon فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية  Icon ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon  معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر Icon ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٢ مساءً
الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجلت قوات الأمن السورية اليوم، (850) مدنيًا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وأوضح الدفاع المدني السوري في بيان، أنه نظرًا للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له من قبل تنظيم “قسد”، تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من بعض الأحياء القريبة.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يسلّم الكفالة الشهرية لـ 600 طفل يتيم في حلب

سلمان للإغاثة يسلّم الكفالة الشهرية لـ 600 طفل يتيم في حلب

سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا

سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد