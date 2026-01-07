الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

أجلت قوات الأمن السورية اليوم، (850) مدنيًا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وأوضح الدفاع المدني السوري في بيان، أنه نظرًا للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له من قبل تنظيم “قسد”، تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من بعض الأحياء القريبة.