السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والترحيل

الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشف الأمن العام، بالتفصيل عن عقوبة تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.

السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد

وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والترحيل.

وتابع، أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقم 911 في مناطق، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، والرقم 999 من بقية مناطق المملكة، وتعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

