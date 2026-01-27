الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض
كشف الأمن العام، بالتفصيل عن عقوبة تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والترحيل.
وتابع، أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقم 911 في مناطق، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، والرقم 999 من بقية مناطق المملكة، وتعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
عقوبة تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/JilDvtdSiH
— الأمن العام (@security_gov) January 27, 2026