الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3445) دولار أمريكي، بارتفاع (0.17%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1536) يورو بنسبة (0.07%).

