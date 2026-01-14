الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3445) دولار أمريكي، بارتفاع (0.17%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1536) يورو بنسبة (0.07%).