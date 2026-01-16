Icon

الاتفاق يفوز على مضيفه الاتحاد في دوري روشن

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ مساءً
الاتفاق يفوز على مضيفه الاتحاد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الاتفاق على مضيفه الاتحاد (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ(16) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتمكن الاتفاق من تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة (54) عن طريق لاعبه خالد الغنام.

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى (25) نقطة بالمركز السابع، في حين تجمد رصيد الاتحاد النقطي عند النقطة (27) بالمركز السادس.

