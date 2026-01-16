الاتفاق يفوز على مضيفه الاتحاد في دوري روشن

في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين على رأسها “جنة الأنهار” الإماراتية.. عقوبات أمريكية واسعة تستهدف شبكات تمويل وتهريب للحوثيين حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية
تغلّب فريق الاتفاق على مضيفه الاتحاد (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ(16) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وتمكن الاتفاق من تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة (54) عن طريق لاعبه خالد الغنام.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى (25) نقطة بالمركز السابع، في حين تجمد رصيد الاتحاد النقطي عند النقطة (27) بالمركز السادس.