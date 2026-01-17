نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
قالت التأمينات الاجتماعية إن امتلاك السجل التجاري لا يؤهل الشخص لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند، إذ أن من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك دخلًا من عمل أو نشاط خاص.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.