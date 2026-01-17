Icon

التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن امتلاك السجل التجاري لا يؤهل الشخص لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند، إذ أن من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك دخلًا من عمل أو نشاط خاص.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

