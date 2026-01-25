Icon

التجارة: استدعاء 1700 مركبة بايك-BJ40 لخلل في نظام الفرامل

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
التجارة: استدعاء 1700 مركبة بايك-BJ40 لخلل في نظام الفرامل
المواطن - فريق التحرير

‏أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1,778) مركبة “بايك” طراز “BJ40” سنة الصنع 2021م إلى 2025م، لخلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى تأثر عمل نظام أمان الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

استدعاء 1700 مركبة بايك-BJ40

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://Recalls.sa، والتواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين للسيارات على الرقم المجاني (8004420020) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

يذكر أن “التجارة” تنشر حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.

