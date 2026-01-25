التجارة: استدعاء 1700 مركبة بايك-BJ40 لخلل في نظام الفرامل

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1,778) مركبة “بايك” طراز “BJ40” سنة الصنع 2021م إلى 2025م، لخلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى تأثر عمل نظام أمان الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://Recalls.sa، والتواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين للسيارات على الرقم المجاني (8004420020) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
يذكر أن “التجارة” تنشر حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 1,778 مركبة
🚘 بايك "BJ40"
🗓 2021 – 2025
🔻 لخلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى تأثر عمل نظام أمان الفرامل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHREG 🔗 pic.twitter.com/UdUUAf6gUL
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) January 25, 2026