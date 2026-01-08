“التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2025م، مُتضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الرابع البالغة أكثر من 123 ألف سجل تجاري، فيما وصل إجمالي السجلات إلى أكثر من 1.86 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وتضمنت مؤشرات رئيسية لنمو قطاع الأعمال، حيث نمت المؤسسات 20% خلال السنوات الخمس الماضية وصولًا إلى أكثر من مليون و268 ألف مؤسسة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاوزت 571 ألف سجل تجاري بنمو 183%، ونمت سجلات الشركات المساهمة 50% وصولًا إلى 4,733 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الرابع مقارنة بالعام 2020.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، مبرزة نمو السجلات التجارية في الأنشطة مثل: الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتشغيل محطات شحن المركبات، والتجارة الإلكترونية، والصحة وغيرها من الأنشطة في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.

ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nl.