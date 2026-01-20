Icon

مقارنة بالمتوسط المسجل في عام 2024

التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية
المواطن - فريق التحرير

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بنسبة 2% خلال عام 2025، مقارنة بالمتوسط المسجل في عام 2024.

زيادة أسعار قسم السكن والمياه

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، نظرًا لثقل أهميتهما النسبية في سلة المستهلك.

وتأثر متوسط أسعار قسم السكن بشكل ملحوظ بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن الرئيسية بنسبة 8.2%، وهو ما كان له الأثر الأكبر في دفع معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع.

كما سجل متوسط أسعار قسم الأغذية والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية بالمعدل نفسه، في حين ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.4%.

وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار المتعة الشخصية الأخرى بنسبة 18.6%. كما سجل قسم الترفيه والرياضة والثقافة زيادة سنوية بلغت 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 5.8%.

أقسام سجلت انخفاضًا

في المقابل، انخفض متوسط أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.8%، متأثرًا بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.5%.

كما تراجع متوسط أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7%، نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.8%.

وسجل قسم الصحة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، متأثرًا بانخفاض أسعار الخدمات العلاجية والتأهيلية الداخلية بنسبة 2.2%.

 

 

 

