رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بنسبة 2% خلال عام 2025، مقارنة بالمتوسط المسجل في عام 2024.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، نظرًا لثقل أهميتهما النسبية في سلة المستهلك.
وتأثر متوسط أسعار قسم السكن بشكل ملحوظ بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن الرئيسية بنسبة 8.2%، وهو ما كان له الأثر الأكبر في دفع معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع.
كما سجل متوسط أسعار قسم الأغذية والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية بالمعدل نفسه، في حين ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.4%.
وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار المتعة الشخصية الأخرى بنسبة 18.6%. كما سجل قسم الترفيه والرياضة والثقافة زيادة سنوية بلغت 2.5%، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 5.8%.
في المقابل، انخفض متوسط أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.8%، متأثرًا بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.5%.
كما تراجع متوسط أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7%، نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.8%.
وسجل قسم الصحة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، متأثرًا بانخفاض أسعار الخدمات العلاجية والتأهيلية الداخلية بنسبة 2.2%.