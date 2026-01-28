الجامعة الإسلامية تُعلن مواعيد مقابلات الماجستير والدكتوراه

أعلنت عمادة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن مواعيد المقابلات الشخصية وآلية الإشعار بها للمتقدمين على برامج الماجستير والدكتوراه (النظرية) من داخل المملكة.

وأوضحت العمادة أن فترة إجراء المقابلات تستمر حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 17 شعبان 1447هـ الموافق 5 فبراير 2026م.

وبيّنت أن آلية الإشعار بالمقابلات الشخصية، ستكون عبر إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمتقدمين المجتازين للاختبار التحريري فقط، على أن تتضمن رسالة الإشعار اسم البرنامج، واليوم والتاريخ، والوقت، ومكان المقابلة.

ودعت العمادة المتقدمين إلى ضرورة متابعة الرسائل النصية الواردة، والتأكد من عدم حجب الرسائل الدعائية، إضافة إلى متابعة البريد الإلكتروني المسجل في بوابة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني، والالتزام بالموعد والمكان المحددين في رسالة الإشعار، مؤكدة أهمية التقيد بالتعليمات المعلنة لضمان استكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد.