Icon

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي Icon صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة Icon اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع Icon إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية Icon 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي Icon ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء  Icon إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تُعلن مواعيد مقابلات الماجستير والدكتوراه

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
الجامعة الإسلامية تُعلن مواعيد مقابلات الماجستير والدكتوراه
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عمادة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن مواعيد المقابلات الشخصية وآلية الإشعار بها للمتقدمين على برامج الماجستير والدكتوراه (النظرية) من داخل المملكة.

وأوضحت العمادة أن فترة إجراء المقابلات تستمر حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 17 شعبان 1447هـ الموافق 5 فبراير 2026م.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية تمدد فترة التقديم على جائزة “الخريجين الرواد” حتى 5 شعبان

الجامعة الإسلامية تمدد فترة التقديم على جائزة “الخريجين الرواد” حتى 5 شعبان

الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي

الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي

وبيّنت أن آلية الإشعار بالمقابلات الشخصية، ستكون عبر إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمتقدمين المجتازين للاختبار التحريري فقط، على أن تتضمن رسالة الإشعار اسم البرنامج، واليوم والتاريخ، والوقت، ومكان المقابلة.

ودعت العمادة المتقدمين إلى ضرورة متابعة الرسائل النصية الواردة، والتأكد من عدم حجب الرسائل الدعائية، إضافة إلى متابعة البريد الإلكتروني المسجل في بوابة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني، والالتزام بالموعد والمكان المحددين في رسالة الإشعار، مؤكدة أهمية التقيد بالتعليمات المعلنة لضمان استكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد