الجيش السوري: إعلان بلدتين في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بلدتي “دير حافر” و”مسكنة” في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا، منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان، أوردته الوكالة السورية للأنباء “سانا”، اليوم ، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لاستمرار تنظيم “قسد” بحشد مجاميعه المسلحة مع حزب “بي كي كي” وبقايا النظام السابق في هاتين البلدتين، اللتين أصبحتا منطلقًا للمسيرات الانتحارية التي قصفت مدينة حلب مؤخرًا.

ودعت الهيئة المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع تنظيم “قسد” بهاتين المنطقتين، مطالبة جميع المجاميع المسلحة بها الانسحاب إلى شرق نهر الفرات.

وأوضحت أن الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمنع المجاميع المسلحة التي تحتشد بهاتين البلدتين من استخدامهما منطلقًا لعملياتهم.

وشن تنظيم “قسد من مناطق في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب هجمات يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى الجمعة على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ونقاط للجيش والأمن السوري، ما أسفر عن 24 قتيلًا و129 مصابًا، ونزوح 165 ألف شخص من الحيين، وفق أحدث الأرقام الرسمية المعلنة.

