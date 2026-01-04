الدوري الإسباني.. برشلونة يفوز على إسبانيول

فاز فريق برشلونة على إسبانيول (2 – 0) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة (18) من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى (49) نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند (33) نقطة في المركز الخامس.