السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا

نجح السويسري يانيس فوازارد في تحقيق المركز الأول في المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا 2026، في نسخته السادسة، التي أُقيمت اليوم ضمن الحدث, الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.

وجاءت المرحلة الثالثة عقب يومين حافلين بالمنافسة القوية بين نخبة الدراجين العالميين، حيث انطلقت منافسات المرحلة من المنتزه الشتوي، وصولًا إلى بئر جيدة وجبل وركة، لمسافة بلغت 142 كيلومترًا، وسط مسار جمع بين التحديات الجبلية والتضاريس المتنوعة التي تميّز بها طواف العُلا.

وتمكّن السويسري يانيس فوازارد من فريق تيودور برو سايكلينغ، من حصد المرتبة الأولى في مرحلة اليوم بزمن قدره 3 ساعات و22 دقيقة، تلاه البرتغالي أفونسو يولاليو، من فريق بحرين فيكتوريَس، في المرتبة الثانية، فيما حلّ الكولومبي سيرجيو هيغيتا، من فريق إكس دي إس أستانا، ثالثًا في الترتيب.

وإلى ذلك، نال الإيطالي جوناثان ميلان، من فريق ليدل تريك، القميص الأحمر، نظير حصوله على نقاط ونتائج مميزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما حصد السويسري يانيس فوازارد، من فريق تيودور برو سايكلينغ، القميص الأخضر كأفضل درّاج فردي، وحصل البرتغالي أفونسو يولاليو، من فريق بحرين فيكتوريَس، على القميص الأبيض كأفضل متسابقٍ تحت 25 عامًا، بينما حمل الماليزي زي يي كي، من فريق ترينغانو، القميص البرتقالي كأكثر الدراجين نشاطًا في الطواف.

يُذكر أن منافسات اليوم الرابع ستُقام غدًا الجمعة، حيث تنطلق من المنتزه الشتوي، وتنتهي عند صخور الصجيليات، لمسافة 184 كيلومترًا، وسط الطبيعة الساحرة في محافظة العُلا التاريخية، بما يمنح المتسابقين تجربة رياضية استثنائية على أرض المملكة.