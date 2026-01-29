“الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، استعدادًا لموسمٍ إيمانيٍ عظيم، وتجسيدًا لرسالة الحرمين الشريفين في إثراء تجربة القاصدين، ونشر الهداية للعالمين، وفق منهج الوسطية والاعتدال.
وأوضح معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الخطة أُعدّت بعنايةٍ منهجيةٍ شاملة، تستشرف احتياجات الشهر الفضيل، وتستحضر عظمة الزمان والمكان، وتراعي تنوّع الثقافات واللغات، وتلبّي متطلبات القاصدين دينيًا وإرشاديًا وعلميًا، في إطار العمل المؤسسي المتكامل.
وبيّن أن الخطة التشغيلية ترتكز على (7) أهداف إستراتيجية، من أبرزها تحسين وإثراء تجربة القاصدين، ونشر وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ مكانة المملكة الدينية وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين، والريادة في الترجمة والخدمات اللغوية، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، وتسخير التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في نشر الهداية وتعزيز التواصل مع المسلمين حول العالم.
وأشار إلى أن الخطة ستُفعّل (7) برامج إستراتيجية، وتعمل عبر (10) مسارات تشغيلية، تشمل المسارات العلمية والدعوية والميدانية والإعلامية، ومسار الترجمة واللغات، ومسار رسالة الشؤون النسائية، ومسار التحول الرقمي والتقني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المسارات الإثرائية والتطوعية والخدمات المشتركة والحوكمة.
من جانبه أكد المشرف على الإعلام والاتصال الدكتور سالم بن علي عريجه أن الخطة التشغيلية لشهر رمضان 1447هـ تمثل نقلة نوعية في العمل الإعلامي الديني، وتعكس حرص رئاسة الشؤون الدينية على تقديم محتوى إعلامي مهني، موثوق، ومتوافق مع قدسية الزمان والمكان.
وأوضح أن المسار الإعلامي في الخطة سيعمل على تحويل البرامج والمبادرات إلى قصص إنسانية، وإبراز الجهود الميدانية والخدمات الدينية بلغة إعلامية معاصرة، تُسهم في تعزيز الوعي، ونقل رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم بمصداقية واحترافية، وبما يواكب تطلعات الإعلام المحلي والدولي.
وتتضمن الخطة (100) مبادرة تشغيلية نوعية، إضافةً إلى عددٍ من المشاريع والمبادرات الجديدة، من أبرزها: “هاكاثون هداية ثون”، و”مركز هداية”، و”معرض إجلال”، وإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية، والتوسع في خدمات الترجمة بأكثر من 40 لغة، إلى جانب برامج التوعية الميدانية والإثرائية خلال الشهر الفضيل.
وأكدت الرئاسة أن تنفيذ الخطة سيتم عبر منظومة بشرية متكاملة تضم أكثر من (850) كادرًا بشريًا، وبمشاركة الأئمة والخطباء والمدرسين والمؤذنين، ومدعومة بمؤشرات أداء وقياس أثر تضمن جودة التنفيذ وتعظيم الأثر الإيماني.