الصحة توضح آلية تحديد الخطط العلاجية والجرعات

أوضحت وزارة الصحة، آلية تحديد الخطة العلاجية لكل مريض وجرعات العلاج المناسبة له.

آلية تحديد الخطط العلاجية والجرعات

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم تحديد الخطة العلاجية والجرعات المناسبةعلى حسب ما تستدعيه الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد تعارض دوائي بين دواء دوسباتالين ( ميبفرين) ودواء سبراليكس (إسيتالوبرام ).