الصحة توضح آلية تحديد الخطط العلاجية والجرعات

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
أوضحت وزارة الصحة، آلية تحديد الخطة العلاجية لكل مريض وجرعات العلاج المناسبة له.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم تحديد الخطة العلاجية والجرعات المناسبةعلى حسب ما تستدعيه الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد تعارض دوائي بين دواء دوسباتالين ( ميبفرين) ودواء سبراليكس (إسيتالوبرام ).