صحة وطب‎

الصحة توضح آلية تحديد الخطط العلاجية والجرعات

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة الصحة، آلية تحديد الخطة العلاجية لكل مريض وجرعات العلاج المناسبة له.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه يتم تحديد الخطة العلاجية والجرعات المناسبةعلى حسب ما تستدعيه الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد تعارض دوائي بين دواء دوسباتالين ( ميبفرين) ودواء سبراليكس (إسيتالوبرام ).

 

