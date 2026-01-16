الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
أرسلت الصين اليوم صاروخًا من المياه البحرية القريبة من مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، حاملًا مجموعة أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ التجاري من طراز “سيريس-1 واي 7” انطلق في الساعة 4:10 صباحًا (بتوقيت بكين)، وعلى متنه أقمارًا اصطناعية ضمن كوكبة تيانتشي، مشيرًا إلى أن مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية نفذ الإطلاق من البحر.