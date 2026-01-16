الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء

أرسلت الصين اليوم صاروخًا من المياه البحرية القريبة من مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، حاملًا مجموعة أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ التجاري من طراز “سيريس-1 واي 7” انطلق في الساعة 4:10 صباحًا (بتوقيت بكين)، وعلى متنه أقمارًا اصطناعية ضمن كوكبة تيانتشي، مشيرًا إلى أن مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية نفذ الإطلاق من البحر.