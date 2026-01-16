Icon

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء
المواطن - فريق التحرير

أرسلت الصين اليوم صاروخًا من المياه البحرية القريبة من مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، حاملًا مجموعة أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ التجاري من طراز “سيريس-1 واي 7” انطلق في الساعة 4:10 صباحًا (بتوقيت بكين)، وعلى متنه أقمارًا اصطناعية ضمن كوكبة تيانتشي، مشيرًا إلى أن مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية نفذ الإطلاق من البحر.

