الضوء الطبيعي يعزز التركيز ويحسن الأداء الذهني

أكدت دراسة علمية بريطانية أجراها باحثون في علم الأعصاب بجامعة “مانشستر” أن التعرّض المكثّف للإضاءة النهارية الطبيعية يحسّن التفكير والانتباه ويقلل الشعور بالنعاس لدى الإنسان.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت تجارب ميدانية ومخبرية على متطوعين، أن الضوء الساطع يُسهم في زيادة التركيز وتسريع ردود الفعل.

وبيّنت أن ضوء النهار المستقر يعزز الأداء المعرفي في المهام البصرية، وأن سطوع الإضاءة يعدّ العامل الأهم في تحسين الوظائف الذهنية، بغض النظر عن وقت اليوم أو طول ساعات النهار.

وفي هذا السياق، قال عالم الأعصاب المؤلف الرئيسي للدراسة، ألتوج ديدي كوجلو: “أظهرت بياناتنا أن التعرّض للضوء، قصير أو طويل الأمد، له تأثير إيجابي على الوظائف المعرفية حتى خارج ظروف المختبر، عندما يعيش المشاركون حياتهم الطبيعية”.

وأكد كوجلو أن الضوء يمثّل إشارة بيئية أساسية تنظّم العديد من العمليات البيولوجية لدى الإنسان، بما في ذلك الساعة البيولوجية والنوم والتفكير.