الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
المواطن - واس

أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (3221) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق محمد البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن.

