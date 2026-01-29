القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري
ألقت شرطة محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يتشاجر مع امرأتين في مكان عام.
وأوضح الأمن العامن، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
