القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير

ألقت شرطة محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يتشاجر مع امرأتين في مكان عام.

وأوضح الأمن العامن، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.