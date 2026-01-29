Icon

القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٧ مساءً
القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يتشاجر مع امرأتين في مكان عام.

وأوضح الأمن العامن، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

