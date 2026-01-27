Icon

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 144 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبحسب حرس الحدود على منصة إكس، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

