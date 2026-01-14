Icon

تبدأ ملامح الشتاء الأشد حضورًا في الظهور

الليلة.. نهاية المربعانية وبداية موسم الشبط وانخفاض الحرارة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مع نهاية أيام المربعانية، تدخل الأجواء الليلة موسم الشبط، أحد مواسم الشتاء المعروفة بانخفاض درجات الحرارة وبرودتها الملحوظة مقارنةً ببقية الفترات الشتوية، حيث تبدأ ملامح الشتاء الأشد حضورًا في الظهور.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء محمد عناد الهزيمي أن طلوع نجم “النسر الطائر” من جهة الشرق قبل شروق الشمس يُعد مؤشرًا فلكيًا على نهاية المربعانية وبداية موسم الشبط، الذي يتميز بالبرودة القارسة وهبوب الرياح الباردة المتقلبة، بخلاف موسم المربعانية الذي يتسم غالبًا بسكون الرياح.

وأفاد أن اليوم الأربعاء يُعد آخر أيام المربعانية “الشولة”، حيث تنتهي المربعانية، ويبدأ غدًا الخميس موسم الشبط، ثاني مواسم الشتاء، الذي يبدأ بظهور أول نجومه “النعائم” في 15 يناير 2026 ويستمر لمدة 13 يومًا.

وذكرت العرب أن ظهور “النعائم” يرتبط بتأثيرات الطقس القارس، حيث يُلاحظ الصقيع الدائم على البهائم، ويزداد قصر النهار، وسُمّي في الخليج بـ”برد البطين”، باعتباره أكثر فترات الشتاء برودة مقارنةً بالمربعانية. ويتميز نجم بداية الشبط بالصقيع الشديد و “برد الأزيرق”، وقد ورد في التراث أن بعض الإبل تتأثر بالبرد إلى درجة نزيف الأنوف، وقد أطلقت عليه العرب تسميات مثل “مبكية الحصني” و “مدمية خشوم البل”.

ويتزامن الشبط مع آخر أسبوعين من “قران تاسع” ويوصف بـ “بردن لاسع” ويعتبر استمرارًا للطقس البارد في الشتاء.

