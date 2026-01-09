أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اليوم الجمعة، حل نفسه وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في الرياض.

واتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له على حل هذا المجلس. وأكد الأعضاء، في بيان صدر عنهم اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس لم يشاركوا في قرار العملية العسكرية بحضرموت والمهرة، معتبراً أن هذه العملية “أضرت بالقضية الجنوبية”.

ودعا بيان المجلس مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار، معرباً على الأمل بالتوصل، خلال مؤتمر الرياض، إلى “رؤية وتصور لحل قضية الجنوب”.

وشكر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي المملكة العربية السعودية على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الحوار الجنوبي.