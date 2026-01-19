Icon

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة
المواطن - فريق التحرير

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن وجود عوائق في سبل الهروب (مخرج الطوارئ) مخالفة توجب العقوبة.

وأضافت، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أنها ضبطت مخالفة من هذا النوع بإحدى المنشآت وطبقت النظام الجزائي بحقها.

وأكلمت المديرية العامة للدفاع المدني، أن التقيد بإجراءات السلامة حماية للجميع.

