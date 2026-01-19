المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وتشغيل المركز الثقافي والحضاري بمزرعة بئر عثمان بن عفان الفنانة سهير زكي في العناية المركزة وجفاف حاد يهدد الوظائف الحيوية انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن وجود عوائق في سبل الهروب (مخرج الطوارئ) مخالفة توجب العقوبة.
وأضافت، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أنها ضبطت مخالفة من هذا النوع بإحدى المنشآت وطبقت النظام الجزائي بحقها.
وأكلمت المديرية العامة للدفاع المدني، أن التقيد بإجراءات السلامة حماية للجميع.