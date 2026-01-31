المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي الشاحنات والمقطورات من تجاهل تجهيزات السلامة المرورية، مؤكدة أن غياب الإنارة الجانبية أو العواكس والسواتر يُعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه المخالفة تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

وفي سياق متصل بتعزيز السلامة على الطرق، جدد “المرور” دعوته للمشاة بضرورة التقيد بالمسارات المخصصة للعبور، وانتظار الإشارات الضوئية الخاصة بهم، محذراً في الوقت ذاته من خطورة عبور الطرق السريعة.