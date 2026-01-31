المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي الشاحنات والمقطورات من تجاهل تجهيزات السلامة المرورية، مؤكدة أن غياب الإنارة الجانبية أو العواكس والسواتر يُعد مخالفة صريحة للأنظمة.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه المخالفة تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
وفي سياق متصل بتعزيز السلامة على الطرق، جدد “المرور” دعوته للمشاة بضرورة التقيد بالمسارات المخصصة للعبور، وانتظار الإشارات الضوئية الخاصة بهم، محذراً في الوقت ذاته من خطورة عبور الطرق السريعة.