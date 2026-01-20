المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين انخفاض أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، جراء الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة كراتشي؛ مما أدى إلى وفاة وإصابة عددِ من الأشخاص.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها مع باكستان حكومةً وشعبًا جراء هذا المصاب الأليم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والأمن والسلامة لباكستان وشعبها الشقيق”.