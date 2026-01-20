المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، جراء الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة كراتشي؛ مما أدى إلى وفاة وإصابة عددِ من الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها مع باكستان حكومةً وشعبًا جراء هذا المصاب الأليم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والأمن والسلامة لباكستان وشعبها الشقيق”.