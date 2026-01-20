Icon

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، جراء الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة كراتشي؛ مما أدى إلى وفاة وإصابة عددِ من الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها مع باكستان حكومةً وشعبًا جراء هذا المصاب الأليم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والأمن والسلامة لباكستان وشعبها الشقيق”.

