المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نيجيريا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نيجيريا
المواطن - واس

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي ​كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم، بعد فوزه ​بركلات الترجيح (​4 – 2) على نيجيريا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وساد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي رغم ​الضغط الهجومي الكبير من المغرب، في ‌ظل مساندة ​جماهيرية ‌كبيرة على إستاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وأضاعت نيجيريا ركلتي جزاء عبر برونو أونيمايتشي وصمويل تشوكويزي، بينما ‌أضاع حمزة أكمان للمغرب، ليصعد أصحاب الأرض لنهائي كأس الأمم ​وذلك لأول مرة منذ 2004.

