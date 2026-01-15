المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نيجيريا

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم، بعد فوزه بركلات الترجيح (4 – 2) على نيجيريا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وساد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي رغم الضغط الهجومي الكبير من المغرب، في ظل مساندة جماهيرية كبيرة على إستاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
وأضاعت نيجيريا ركلتي جزاء عبر برونو أونيمايتشي وصمويل تشوكويزي، بينما أضاع حمزة أكمان للمغرب، ليصعد أصحاب الأرض لنهائي كأس الأمم وذلك لأول مرة منذ 2004.