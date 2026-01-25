Icon

مبادرة تهدف إلى تكريم روّاد الإعلام السعودي

المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم
المواطن - فريق التحرير

أطلق المنتدى السعودي للإعلام اسمَي الدكتور عبد الرحمن الشبيلي والإعلامي بدر كريم -رحمهما الله- على قاعات ورش العمل في معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، ضمن أعمال المنتدى لعام 2026، في مبادرة تهدف إلى تكريم روّاد الإعلام السعودي واستحضار إسهاماتهم المهنية والفكرية في مسيرة الإعلام الوطني.

ويأتي هذا التوجّه امتدادًا لنهج المنتدى في تخليد الرموز الإعلامية، حيث حملت قاعات ورش العمل في نسخ سابقة أسماء شخصيات إعلامية بارزة، من بينها تركي السديري وسليمان العيسى، تأكيدًا على حرص المنتدى على الربط بين تاريخ الإعلام السعودي وحاضره ومستقبله، وتعزيز حضور الذاكرة المهنية في فضاءات الحوار والتعلّم.

تقدير مستحق لمسيرتهم،

وفي هذا السياق، صرّح رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي قائلًا إن تسمية قاعات ورش العمل بأسماء رموز إعلامية وطنية هو تقدير مستحق لمسيرتهم، وذلك بمتابعة وتحفيز من معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ورسالة للأجيال الجديدة بأن الإعلام السعودي بُني على قيم مهنية راسخة وتجارب ملهمة.
مبينا أن استحضار هذه الأسماء داخل فضاءات التعلّم والحوار يرسّخ الوعي بتاريخنا الإعلامي ويحفّز على البناء للمستقبل.

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لنهج المنتدى في تكريم من أسهموا في خدمة الإعلام السعودي عبر مراحله المختلفة، لترسيخ ثقافة الوفاء للتجارب الرائدة التي شكّلت ملامح العمل الإعلامي المؤسسي في المملكة.

ويُعد عبد الرحمن الشبيلي و بدر كريم من الأسماء المؤثرة في تاريخ الإعلام السعودي لإسهامهما في تطوير العمل الإذاعي والتلفزيوني والصحفي، وتركهما الأثر المهني والمعرفي الذي ما يزال حاضرًا في الذاكرة الإعلامية.

