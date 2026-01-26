المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض

وقّع المنتدى السعودي للإعلام، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ” إكسبو 2030 الرياض” لتكون “شريك المستقبل” في النسخة الخامسة من المنتدى ، التي تُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الصورة العالمية للمملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على مشروع إكسبو 2030 الرياض باعتباره أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تجسّد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على توظيف المكانة الريادية للمنتدى السعودي للإعلام بوصفه منصة جامعة للإعلاميين وصنّاع المحتوى وقادة الرأي، لإبراز سردية إكسبو 2030 الرياض، ومراحله، ورسائله المستقبلية. كما يشمل التعاون تصميم وتنفيذ محتوى إعلامي نوعي ومبادرات مشتركة تسهم في دعم مسيرة إكسبو 2030 الرياض، وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا، بما يعكس طموحات المملكة ودورها المحوري في تشكيل مستقبل الإعلام والتنمية العالمية.

ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول – وذلك تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، متضمنة أكثر من 150 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث، مما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي، ويعكس هذا الحدث البارز المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في المملكة العربية السعودية، الذي يتميز بازدهار الفعاليات المتخصصة وروح الانفتاح، التي ترحب بالأصوات العالمية، داعية إياهم للتفاعل والتعرف بشكل أعمق على الثقافة السعودية العريقة والراسخة.

في إطار هذه الشراكة، ستشارك “شركة “إكسبو 2030 الرياض” في المنتدى، حيث سيتم استعراض أبرز أهداف مشروع إكسبو 2030 الرياض، وآخر مستجداته، أمام الزوار والمشاركين. كما ستسلّط هذه المشاركة الضوء على مسيرة المشروع في الانتقال من الرؤية إلى الواقع، بما يعزّز حضوره محليًا ودوليًا، ويكرّس مكانته كمشروع وطني طموح يُجسّد توجهات المملكة نحو المستقبل.