“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر!
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قليلًا اليوم، بعد بلوغ الخامين الرئيسيين أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع.
وصعد خام برنت (66) سنتًا أو (1.04%) إلى (64.42) دولارًا للبرميل، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (62) سنتًا، أو (1.05%) إلى (59.81) دولارًا.