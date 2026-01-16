Icon

“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قليلًا اليوم، بعد بلوغ الخامين الرئيسيين أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع.
وصعد خام برنت (66) سنتًا أو (1.04%) إلى (64.42) ‌دولارًا للبرميل، متجهًا ‌نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (62) سنتًا، أو (1.05%) إلى (59.81) دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا

النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا

أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية

أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا
السوق

النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا

السوق