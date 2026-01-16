النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قليلًا اليوم، بعد بلوغ الخامين الرئيسيين أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع.

وصعد خام برنت (66) سنتًا أو (1.04%) إلى (64.42) ‌دولارًا للبرميل، متجهًا ‌نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (62) سنتًا، أو (1.05%) إلى (59.81) دولارًا.