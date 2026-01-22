الهلال يتغلب على الفيحاء برباعية في دوري روشن

حقق فريق الهلال الفوز على الفيحاء بنتيجة (4 – 1) في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح الفيحاء التسجيل عن طريق لاعبه فاشيون ساكالا عند الدقيقة (14)، قبل أن يدرك الهلال التعادل بواسطة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة (28)، ثم أضاف الهلال الهدف الثاني بعد هدف عكسي من مدافع الفيحاء أورلاندو موسكيرا عند الدقيقة (37).

وفي الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد كنو في الدقيقة (61)، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو أهداف المباراة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة (90).

وبهذه النتيجة واصل الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري بـ(44) نقطة، فيما بقي الفيحاء في المرتبة الـ(13) بـ(14) نقطة.