اليوم.. انطلاق المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2026

تستأنف اليوم الأحد، منافسات رالي داكار السعودية 2026، بانطلاق المرحلة السابعة، التي تبدأ من مدينة الرياض وصولًا إلى محافظة وادي الدواسر، لمسافة إجمالية تبلغ (876) كلم، منها (462) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحصل المتسابقون على يوم راحة ضمن الجدول الزمني للرالي، إذ استغلت الفرق هذا التوقف في تجهيز مركباتها ومعالجة المشكلات الفنية، استعدادًا لدخول المراحل الحاسمة التي تتطلب جاهزية عالية للحفاظ على وتيرة الأداء والمنافسة على المراكز الأولى.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، يواصل القطري ناصر العطية سائق فريق داسيا ساندرايدز تصدره للمنافسات، يليه الجنوب أفريقي هينك لاتيغان في المركز الثاني بفارق (6) دقائق و(10) ثوانٍ، ويحتل الإسباني ناني روما سائق فريق فورد ريسينغ المركز الثالث بفارق (9) دقائق و(13) ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، يتصدر الإسباني بار نافارو سائق فريق أكاديمية أوديسية الترتيب العام، متقدمًا على الأرجنتيني نيكولا كافيغلياسو سائق فريق ڤيرتكال موتور سبورت بفارق (4) دقائق و(57) ثانية، وجاء التشيلي لوكاس ديل ريو في المركز الثالث بفارق (25) دقيقة و(54) ثانية عن المتصدر.

ويسعى الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق ريد بُل كيه تي إم إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام في منافسات فئة الدراجات، في ظل اقتراب الأمريكي ريكي برابيك درّاج فريق هوندا إنرجي بفارق (45) ثانية فقط، ويأتي الأرجنتيني كيفن بينافيدس درّاج فريق ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ ثالثًا بفارق (10) دقائق و(15) ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، يواصل الأمريكي بروك هيغير سائق فريق آر زد آر فاكتوري صدارته للترتيب العام، وبفارق (32) دقيقة و(20) ثانية عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه صاحب المركز الثاني، ويبتعد عن مواطنه كايل تشاني سائق فريق كان- إم فاكتوري بفارق (53) دقيقة و(18) ثانية.

ويتصدر الهولندي فان دن برينك سائق فريق يورول رالي سبورت الترتيب العام في فئة الشاحنات، متقدمًا على التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق إم إم تكنولوجي بفارق (35) دقيقة و(24) ثانية، وجاء التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق روي إف بي تي ثالثًا بفارق (46) دقيقة و(10) ثوانٍ عن المتصدر.