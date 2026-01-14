اليوم نهاية المربعانية وغدًا بداية الشبط

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلن الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن طي صفحة فترة “المربعانية” لهذا العام، مؤكداً أن اليوم الأربعاء يمثل آخر أيامها، ليبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس أول أيام موسم “الشبط” الفعلي.
وأشار الدكتور المسند عبر منصة إكس إلى أن ظهور نجم “النسر الطائر” في الأفق الشرقي يُعد العلامة الفلكية الفارقة لهذا التحول الموسمي.
وأوضح أن هذا النجم النيّر يمكن رصده بالعين المجردة في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت الرياض، معلناً بذلك انتهاء البرودة الجافة للمربعانية واستقبال موسم الشبط الذي يشتهر بتقلباته الجوية.