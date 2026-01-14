Icon

اليوم نهاية المربعانية وغدًا بداية الشبط

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
اليوم نهاية المربعانية وغدًا بداية الشبط
المواطن - فريق التحرير

أعلن الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن طي صفحة فترة “المربعانية” لهذا العام، مؤكداً أن اليوم الأربعاء يمثل آخر أيامها، ليبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس أول أيام موسم “الشبط” الفعلي.

وأشار الدكتور المسند عبر منصة إكس إلى أن ظهور نجم “النسر الطائر” في الأفق الشرقي يُعد العلامة الفلكية الفارقة لهذا التحول الموسمي.

وأوضح أن هذا النجم النيّر يمكن رصده بالعين المجردة في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت الرياض، معلناً بذلك انتهاء البرودة الجافة للمربعانية واستقبال موسم الشبط الذي يشتهر بتقلباته الجوية.

