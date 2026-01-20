ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين انخفاض أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر والربع الرابع من 2025 هلال شهر شعبان يُزيّن السماء اليوم ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%.
من جهة أخرى، شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، وعلى أساس ربع سنوي، انخفاضًا بلغت نسبته 0.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م؛ متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، وكذلك انخفاض أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%.
يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على بيانات المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية، ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقًا لمنهجية محدَّثة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وربط البيانات بمصادر متعددة بما يُسهم في تحسين جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية.