انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بالتعاون مع شركة منارة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن فتح باب التسجيل في هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI Hackathon)، الذي يُقام ضمن أعمال المنتدى التقني السعودي؛ بهدف تطوير المهارات الوطنية وبناء قدرات متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويأتي الهاكاثون ضمن مبادرات نوعية تركز على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة فرص واقعية في المملكة، عبر مسارات تقنية وغير تقنية تتيح للمشاركين توظيف قدراتهم في الابتكار العملي، وتنمية المهارات، وربط النتائج باحتياجات سوق العمل.

ويمثل هاكاثون GenAI امتدادًا لجهود دعم منظومة الابتكار الرقمي وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، ورفع جاهزية رأس المال البشري الوطني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويصاحب المنتدى التقني السعودي تنظيم معرض وظائف ومنطقة توظيف مخصصة تتيح للمشاركين إجراء مقابلات مباشرة وبناء علاقات مهنية مع جهات التوظيف، إلى جانب فرص للتواصل بين المواهب المدربة من AWS وأصحاب العمل في المملكة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للفرص الوظيفية المستقبلية.

كما يتضمن المنتدى منصة تجمع متحدثين وخبراء من AWS ومنارة إلى جانب نخبة من قادة ورواد التقنية السعودية، لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض التجارب التي تسهم في تحويل المهارات الرقمية إلى فرص مهنية واقتصادية مستدامة.