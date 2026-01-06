Icon

انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان Icon جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة Icon أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة Icon النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة Icon ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة Icon أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال Icon قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالشراكة مع وزارة الاتصالات

انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٧ مساءً
انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بالتعاون مع شركة منارة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن فتح باب التسجيل في هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI Hackathon)، الذي يُقام ضمن أعمال المنتدى التقني السعودي؛ بهدف تطوير المهارات الوطنية وبناء قدرات متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويأتي الهاكاثون ضمن مبادرات نوعية تركز على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة فرص واقعية في المملكة، عبر مسارات تقنية وغير تقنية تتيح للمشاركين توظيف قدراتهم في الابتكار العملي، وتنمية المهارات، وربط النتائج باحتياجات سوق العمل.
ويمثل هاكاثون GenAI امتدادًا لجهود دعم منظومة الابتكار الرقمي وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، ورفع جاهزية رأس المال البشري الوطني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
تجربة مثيرة تكشف تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على الدماغ

تجربة مثيرة تكشف تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على الدماغ

السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي

السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي

ويصاحب المنتدى التقني السعودي تنظيم معرض وظائف ومنطقة توظيف مخصصة تتيح للمشاركين إجراء مقابلات مباشرة وبناء علاقات مهنية مع جهات التوظيف، إلى جانب فرص للتواصل بين المواهب المدربة من AWS وأصحاب العمل في المملكة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للفرص الوظيفية المستقبلية.

كما يتضمن المنتدى منصة تجمع متحدثين وخبراء من AWS ومنارة إلى جانب نخبة من قادة ورواد التقنية السعودية، لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض التجارب التي تسهم في تحويل المهارات الرقمية إلى فرص مهنية واقتصادية مستدامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد