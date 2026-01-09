انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا

انقطعت الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا بعد أن اجتاحت العاصفة جورتي شمال غربي البلاد خلال الليل، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وعلى الرغم من سقوط العديد من الأشجار والاضطرابات، لم يصب سوى ستة أشخاص بإصابات طفيفة، طبقًا لتقييم أولي أجرته وزارة الداخلية الفرنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم.

وفي بريتاني، وهي شبه جزيرة تمتد إلى المحيط الأطلسي، ضربت أمواج يتراوح ارتفاعها بين 10 و13 مترًا بعض المناطق الساحلية.

وفي شمال فرنسا، لا يتوقع تسيير أي قطارات اليوم، مع استثناءات محدودة. ويتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية في نورماندي وبريتاني بعد الظهر.

وشهدت منطقة باريس الكبرى اضطرابات، إضافة إلى منطقتي الألزاس واللورين.

ولا تزال المدارس مغلقة في منطقتي مانش وسين-ماريتيم.

وكانت السُلطات الفرنسية قد أصدرت تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر العاصفة وحثت المواطنين على البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان، وتراجعت حدة العاصفة منذ ذلك الحين.