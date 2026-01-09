Icon

انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا Icon خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور Icon خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض Icon ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس Icon مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور Icon أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء  Icon أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
 بعد العاصفة جورتي

انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انقطعت الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا بعد أن اجتاحت العاصفة جورتي شمال غربي البلاد خلال الليل، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وعلى الرغم من سقوط العديد من الأشجار والاضطرابات، لم يصب سوى ستة أشخاص بإصابات طفيفة، طبقًا لتقييم أولي أجرته وزارة الداخلية الفرنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم.
وفي بريتاني، وهي شبه جزيرة تمتد إلى المحيط الأطلسي، ضربت أمواج يتراوح ارتفاعها بين 10 و13 مترًا بعض المناطق الساحلية.
وفي شمال فرنسا، لا يتوقع تسيير أي قطارات اليوم، مع استثناءات محدودة. ويتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية في نورماندي وبريتاني بعد الظهر.
وشهدت منطقة باريس الكبرى اضطرابات، إضافة إلى منطقتي الألزاس واللورين.
ولا تزال المدارس مغلقة في منطقتي مانش وسين-ماريتيم.
وكانت السُلطات الفرنسية قد أصدرت تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر العاصفة وحثت المواطنين على البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان، وتراجعت حدة العاصفة منذ ذلك الحين.

قد يهمّك أيضاً
انقطاع الكهرباء في بيرجامو الإيطالية

انقطاع الكهرباء في بيرجامو الإيطالية

سفارة السعودية بالبرتغال تستقبل المواطنين أثر انقطاع الطاقة

سفارة السعودية بالبرتغال تستقبل المواطنين أثر انقطاع الطاقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد