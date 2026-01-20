بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا

أدى ارتفاع الأمواج الناجمة عن التقلبات الجوية الحادة إلى غرق قاطرة بحرية أثناء رسوها برصيف القاطرات داخل ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا.

وأفادت شركة “رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز” الليبية في بيان اليوم، أن القاطرة “إنقاذ 6” المملوكة للشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية تعرضت لحادثة غرق يوم أمس وهي في حالة إرساء.

وأوضح البيان أن ارتفاع الأمواج الناجمة عن التقلبات الجوية أدت إلى حدوث تسرب مياه البحر المتسارع إلى غرفة المحركات بالقاطرة مما حال دون إمكانية السيطرة على الحادث.

وأكدت الشركة سلامة ونجاة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.