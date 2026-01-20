بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك
أدى ارتفاع الأمواج الناجمة عن التقلبات الجوية الحادة إلى غرق قاطرة بحرية أثناء رسوها برصيف القاطرات داخل ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا.
وأفادت شركة “رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز” الليبية في بيان اليوم، أن القاطرة “إنقاذ 6” المملوكة للشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية تعرضت لحادثة غرق يوم أمس وهي في حالة إرساء.
وأوضح البيان أن ارتفاع الأمواج الناجمة عن التقلبات الجوية أدت إلى حدوث تسرب مياه البحر المتسارع إلى غرفة المحركات بالقاطرة مما حال دون إمكانية السيطرة على الحادث.
وأكدت الشركة سلامة ونجاة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.
غرق قاطرة إنقاذ بميناء راس لانوف بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج. pic.twitter.com/EEyC63fW2U
— صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) January 20, 2026