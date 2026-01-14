تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد

قالت منصة مساند إنه في حال تأخر مكتب الاستقدام عن استقدام العامل خلال 90 يومًا، يتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة 30 يومًا إضافية وفي حال عدم وصول العامل المنزلي خلال هذه المدة، للعميل اتخاذ أحد الخيارين التالية.

وتابعت مساند عبر منصة إكس أن الخيار الأول هو الاستمرار بالعقد مع مكتب الاستقدام وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد المدة الإضافية، ويمكن إلغاء العقد من منصة مساند ليتم انشاء مطالبة مالية بشكل تلقائي ويلتزم مكتب الاستقدام بإعادة تكلفة الاستقدام إلى صاحب العمل بالإضافة إلى غرامة التأخير المتمثلة بـ(20%) من قيمة العقد.

أما الخيار الثاني فهو إلغاء طلب التعاقد في الفترة الاضافية ليتم انشاء مطالبة مالية بشكل تلقائي ويتم استرجاع قيمة العقد بالإضافة إلى 15% من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزام مكتب الاستقدام بمدة العقد.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.