تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO
المواطن - فريق التحرير

دشَّن الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي ناصر بن راشد الصافي، مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم (ECMO)، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للنقل الطبي بالخدمات المشتركة بشركة الصحة القابضة خرصان آل مخلص، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المنشآت الصحية وتحسين فرص إنقاذ الحالات الحرجة بالمنطقة.
ويأتي تدشين المسار في إطار توحيد آلية التعامل مع حالات الإكمو، وتسريع إجراءات التشخيص والتحويل والتدخل العلاجي، بما يسهم في تقليل المضاعفات الطبية ورفع جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة، وفق أعلى المعايير الطبية، وبما يواكب مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن خدمة الإكمو تُقدَّم في مستشفى عسير المركزي منذ أكثر من عشر سنوات، وتخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تُعد من الخدمات الطبية التخصصية المتقدمة التي تُسهم في دعم وظائف القلب والرئتين للحالات الحرجة.
وأكَّد تجمع عسير الصحي أن تدشين هذا المسار يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات التخصصية، وتعزيز التكامل بين المنشآت الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة تلبي احتياجات المستفيدين وفق أفضل الممارسات العالمية.

