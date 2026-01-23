تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني في سقطرى

سطّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قصة نجاح إنسانية سعودية، بمستشفى سقطرى في الجمهورية اليمنية، بعد أن نجح بفضل استجابة عاجلة وتنسيق عالي المستوى في إنقاذ حياة رجل يمني سبعيني تعرّض لحادث دهس خطير في محافظة سقطرى، وكان في حالة صحية حرجة، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز 12 ساعة.

وبحسب ما جاء في التفاصيل، ورد بلاغ للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن -الذي يشغّل مستشفى سقطرى وتكفلت بتشغيله المملكة عبر البرنامج مؤخرًا-، عن حالة المريض الذي تعرّض لحادث مروري، حيث كانت حالة المصاب بالغة الصعوبة جراء نزيف في الدماغ هدد حياة المريض بشكل مباشر، وعلى الفور، وجّه المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر بتوفير جميع الاحتياجات الطبية والرعاية العاجلة اللازمة للحفاظ على حياة المريض، وتوفير كل مايستلزم طبيًا.

ونظرًا للخطورة الطبية بنقل المُصاب جوًا خارج سقطرى، جاءت الاستجابة العاجلة في توفير طبيب استشاري مخ وأعصاب الذي تفتقر له محافظة سقطرى، حيث جرى تأمين سيارة لنقل الطبيب الاستشاري برًا من المكلا بمحافظة حضرموت إلى محافظة المهرة، ثم استكمال رحلته جوًا من مطار الغيضة بمحافظة المهرة إلى مطار سقطرى، في عملية تنسيق دقيقة وسريعة عكست الجاهزية العالية للبرنامج.

كما تم توفير جميع الأدوات الطبية والأدوية اللازمة للعملية الطبية بشكل عاجل، حيث جرى تأمينها من مدينة عدن ونقلها فورًا إلى مستشفى سقطرى، ليباشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة فور وصول الطبيب والمستلزمات، بمتابعة لحظية من مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى الأستاذ محمد اليحياء.

وتكللت العملية الطبية بالنجاح، واستقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع، في إنجاز إنساني لافت يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم القطاع الصحي وإنقاذ الأرواح في المناطق النائية، رغم التحديات الجغرافية واللوجستية.

ويُعد هذا التدخل الطبي نموذجًا مشرفًا ورسالة أمل تعكس قيمة العمل السعودي التنموي والإنساني، وأثره المباشر في إنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.